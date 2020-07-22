2020-07-22T08:40:14+03:00
Общество

В России предложили передавать квартиры одиноких пенсионеров госфонду взамен на пожизненное содержание

Союз потребителей выступил за создание организации для передачи недвижимости пожилых людей без наследников
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеровВ России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, с помощью которого квартиры одиноких пенсионеров будут передавать взамен на пожизненное обеспечение, сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя Союза потребителей Петра Шелища к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину и директору департамента организации проектной деятельности правительства Дениса Тихонова.

Желающие приобрести квартиру будут пополнять фонд, а пенсионерам из этих средств будут платить ренту пенсионерам. Оценивать стоимость квартиры или дома пенсионера, который хочет заключить такой договор, будет также госфонд. Ежемесячный платёж будет рассчитан также с учётом возраста владельца недвижимости.

Платежи желающих приобрести квартиру будут рассчитывать, исходя из региона и стоимости жилья, но в среднем они будут составлять 20-50 тысяч рублей в месяц. Квартира перейдёт в пользование плательщиков, когда в фонд перечислят все денежные взносы. Они станут финансовой поддержкой других пожилых граждан, заключивших договор с фондом.

Глава союза назвал главным преимуществом такой схемы - отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту.

- Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие, - добавил Пётра Шелищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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