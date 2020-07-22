2020-07-22T08:15:37+03:00
Экономика

Сбербанк приобрёл 100% акций компании "Яндекс.Деньги"

Банк выкупил оставшиеся 25% у "Яндекса"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сбербанк стал единственным владельцем сервиса "Яндекс.Деньги"Сбербанк стал единственным владельцем сервиса "Яндекс.Деньги"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% "Яндекс.Деньги", став единственным владельцем 100% акций, сообщается на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Сам Сбербанк владеет 75% компании "Яндекс.Деньги", остальные 25% - на балансе дочерней компании Сбербанка "Цифровые активы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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