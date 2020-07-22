2020-07-22T09:13:59+03:00
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы

Синоптики предупредили - в среду, 22 июля, погода потенциально опасна
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дожди прогнозируют в столице до выходныхДожди прогнозируют в столице до выходныхФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве и Подмосковье 22 июля объявлен желтый уровень погодной опасности, это значит, что ситуация "потенциально опасна". С 11.00 в столице прогнозируется сильный дождь, который будут сопровождать грозы. Правда, погода наладится уже после обеда. По оценке Гидрометцентра, осадки прекратятся уже после 14.00.

В Московской области дождь начнется раньше, с 9.00, а прекратится около 17.00.

Днем в Москве будет от +20 до +22 градусов, ночью - от +11 до +13 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Осадки прогнозируют также в четверг и пятницу. Солнечно будет лишь в пятницу, 25 июля.

Ранее синоптики прогнозировали июль в Москве жарким, но с дождями. Температуры могут превышать 30 градусов тепла. Погода летом 2020 года напоминает тропическую, когда после жары идут проливные дожди с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не уйду! Потому что работать надо": Михаил Дегтярёв ответил на призывы хабаровчан покинуть пост врио губернатора
Тайна смерти "кричащей мумии", найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век
В России провели внезапную проверку боеготовности войск
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы
Сбербанк приобрёл 100% акций компании "Яндекс.Деньги"
В России предложили передавать квартиры одиноких пенсионеров госфонду взамен на пожизненное содержание
Абхазия предложила России открыть границу
Shazam назвал 10 самых популярных песен среди россиян
Последние новости на утро 22 июля 2020: СБУ уточнила число освобожденных в Луцке заложников
Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 14
Американскую школьницу, осужденную за невыполненное домашнее задание, оставили за решеткой
«Открыл врата ада»: Соловьев считает, что Зеленский совершил ошибку, выполнив требование террориста из Луцка
Выздоровевшие от COVID-19 пациенты хуже соображают и испытывают проблемы с психикой
В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников
Эксперт рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса спешно сделанной вакциной
Трамп: В июле две американские вакцины от коронавируса выходят на финальную стадию испытаний
Очередная стрельба в Чикаго: ранены не менее 11 человек
В Германии призвали ЕС выработать ответ на санкции США против «Северного потока – 2»
Жертвами крушения вертолета в Колумбии стали как минимум девять военных
Пушков ответил на призыв США прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Вторая волна коронавируса в Черногории: граждан снова обязали носить маски