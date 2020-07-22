В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы

22 Июль 2020 2020-07-22T09:13:59+03:00

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В Москве и Подмосковье 22 июля объявлен желтый уровень погодной опасности, это значит, что ситуация "потенциально опасна". С 11.00 в столице прогнозируется сильный дождь, который будут сопровождать грозы. Правда, погода наладится уже после обеда. По оценке Гидрометцентра, осадки прекратятся уже после 14.00.

В Московской области дождь начнется раньше, с 9.00, а прекратится около 17.00.

Днем в Москве будет от +20 до +22 градусов, ночью - от +11 до +13 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Осадки прогнозируют также в четверг и пятницу. Солнечно будет лишь в пятницу, 25 июля.

Ранее синоптики прогнозировали июль в Москве жарким, но с дождями. Температуры могут превышать 30 градусов тепла. Погода летом 2020 года напоминает тропическую, когда после жары идут проливные дожди с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU