В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы
В Москве и Подмосковье 22 июля объявлен желтый уровень погодной опасности, это значит, что ситуация "потенциально опасна". С 11.00 в столице прогнозируется сильный дождь, который будут сопровождать грозы. Правда, погода наладится уже после обеда. По оценке Гидрометцентра, осадки прекратятся уже после 14.00.
В Московской области дождь начнется раньше, с 9.00, а прекратится около 17.00.
Днем в Москве будет от +20 до +22 градусов, ночью - от +11 до +13 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. Осадки прогнозируют также в четверг и пятницу. Солнечно будет лишь в пятницу, 25 июля.
Ранее синоптики прогнозировали июль в Москве жарким, но с дождями. Температуры могут превышать 30 градусов тепла. Погода летом 2020 года напоминает тропическую, когда после жары идут проливные дожди с грозами.
ИСТОЧНИК KP.RU