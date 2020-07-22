2020-07-22T09:54:41+03:00
Общество

В России провели внезапную проверку боеготовности войск

Проверка началась 17, а завершилась 21 июля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Проверка боеготовности прошла с 17 по 21 июляПроверка боеготовности прошла с 17 по 21 июляФото: Кадр видео
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В России по решению президента Владимира Путина состоялась проверка боеготовности войск. В Минобороны организовали ее с 17 июля, 21 июля она была завершена.

- Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей,- сказано в сообщении Минобороны.

Проверка боевой готовности проходила в разных регионах страны. В Калининграде на полигоне Хмелевка морские пехотинцы тренировались высаживаться на необорудованное побережье. Задействованы были катера, корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также вертолеты Ка-27ПС, с которых на берег сошли "группы разграждения". Они проделали противоминные проходы для обеспечения безопасного пути.

Проверка прошла на Баренцевом море, морские пехотинцы Северного флота совершили марш и погрузку на большой десантный корабль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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