Тайна смерти "кричащей мумии", найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век

Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари.

Личность женщины до сих пор не установлена, но ряд ученых предполагают, что мумией стала египетская принцесса. В усыпальнице в 1881 году найдены и другие мумии, но все они были тщательно обернуты тканью и мумифицированы, кроме этой. Ученые обратили внимание на выражение лица "принцессы", ее рот был открыт, будто она чего-то испугалась. Отсюда и неофициальное название - "кричащая мумия".

- КТ-исследование показало, что тяжелый атеросклероз коронарных артерий привел к внезапной смерти египетской принцессы от сердечного приступа,- сообщили ученые изданию Ahram Online.