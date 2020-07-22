2020-07-22T10:05:16+03:00
В мире

Тайна смерти "кричащей мумии", найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век

Тайну смерти "кричащей мумии" удалось раскрыть при помощи компьютерной томографии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кричащая мумияКричащая мумияФото: Кадр видео
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Раскрыта тайна смерти "кричащей мумии" из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахари.

Личность женщины до сих пор не установлена, но ряд ученых предполагают, что мумией стала египетская принцесса. В усыпальнице в 1881 году найдены и другие мумии, но все они были тщательно обернуты тканью и мумифицированы, кроме этой. Ученые обратили внимание на выражение лица "принцессы", ее рот был открыт, будто она чего-то испугалась. Отсюда и неофициальное название - "кричащая мумия".

- КТ-исследование показало, что тяжелый атеросклероз коронарных артерий привел к внезапной смерти египетской принцессы от сердечного приступа,- сообщили ученые изданию Ahram Online.

На льняной ткани, которой обернута мумия, было написано "Королевская дочь, королевская сестра Мерет Амон". Но было много принцесс с таким именем.

Египтологи считают, что тело обнаружили спустя пару часов после смерти женщины. В таком положении ее и забальзамировали.

Сайт kp.ru писал, что во Франции нашли таинственный свинцовый саркофаг возрастом около 1 500 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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