2020-07-22T10:08:14+03:00
В мире

Олимпиаду-2021 в Токио могут отменить в случае отсутствия зрителей

Рассматривается возможность допустить на трибуны только японцев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Игры должны состояться в 2021 годуИгры должны состояться в 2021 годуФото: REUTERS
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Олимпиаду в Токио могут отменить, если ситуация с коронавирусом не наладится. Напомним, пандемия повлияла на планы по проведению всемирных игр в 2020 году - решено было отложить на год соревнования. Но пока не известно, насколько стабилизируется ситуация в 2021 году, будет ли вакцина.

- Проведение Игр без зрителей? Если другого выхода не будет, нам нужно будет обсудить это. В таком случай может встать вопрос и об отмене Игр. Если проводить Олимпиаду с ограничением числа зрителей, то эти меры должны быть обоснованными,- сказал глав оргкомитета Олимпийских игр Йосиро Мори, его слова приводит AFP.

Одно из предложений - допустить только зрителей из Японии.

По результатам опроса, 70 процентов японцев хотят отменить или перенести еще на год Олимпийские игры. Только 23 процента хотели бы, чтобы соревнования прошли в запланированные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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