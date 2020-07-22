Названы регионы, где лучше поддерживают бизнес во время коронавируса

22 Июль 2020 2020-07-22T09:44:47+03:00

Названы регионы, где лучше всего поддерживают бизнес во время пандемии Фото: Мария ЛЕНЦ

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Названы регионы-лидеры по объему мер поддержки, которые во время пандемии коронавируса были направлены на помощь бизнесу. В список лучших вошли сразу 15 субъектов страны. Рейтинг был составлен аналитиками Национального рейтингового агентства.

Регионы-лидеры по мерах поддержки экономики:

Москва,

Бурятия,

Крым,

Пермский край,

Чукотский АО,

Тульская область,

Иркутская область,

Челябинская область

Амурская область,

Кабардино-Балкария,

Адыгея,

Тыва,

Рязанская область,

Удмуртия,

Чувашия.

Стоит отметить, что первые восемь регионов ввели максимально возможные способы поддержки для бизнеса: и стандартные льготы по налогам и арендным платежам, и дополнительные, такие как оплата процентов по кредитам, выдача микрозаймов МСП на выплату зарплаты сотрудникам.

Последние семь приближаются к лидерам за счет разнообразия мер поддержки.

В документе так же отмечается, что за время нерабочего апреля 2020 года показатели по производству сократились в 54 субъектах из 85, в мае падение было зафиксировано в 57 регионах.

Рост безработицы и снижение объема платных услуг в апреле-мае зафиксирован в 83-х регионах из 85-ти, пишет газета «Известия».

22 июля в Госдуме пройдет пленарное заседание палаты. На нем будет заслушан итоговый отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер-министр расскажет, как страна переживает пандемию и как болезнь отразилась на экономической жизни. Депутаты в свою очередь планируют задать вопросы, касающиеся дальнейших мер поддержки населения, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU