Названы регионы, где лучше поддерживают бизнес во время коронавируса
Названы регионы-лидеры по объему мер поддержки, которые во время пандемии коронавируса были направлены на помощь бизнесу. В список лучших вошли сразу 15 субъектов страны. Рейтинг был составлен аналитиками Национального рейтингового агентства.
Регионы-лидеры по мерах поддержки экономики:
Москва,
Бурятия,
Крым,
Пермский край,
Чукотский АО,
Тульская область,
Иркутская область,
Челябинская область
Амурская область,
Кабардино-Балкария,
Адыгея,
Тыва,
Рязанская область,
Удмуртия,
Чувашия.
Стоит отметить, что первые восемь регионов ввели максимально возможные способы поддержки для бизнеса: и стандартные льготы по налогам и арендным платежам, и дополнительные, такие как оплата процентов по кредитам, выдача микрозаймов МСП на выплату зарплаты сотрудникам.
Последние семь приближаются к лидерам за счет разнообразия мер поддержки.
В документе так же отмечается, что за время нерабочего апреля 2020 года показатели по производству сократились в 54 субъектах из 85, в мае падение было зафиксировано в 57 регионах.
Рост безработицы и снижение объема платных услуг в апреле-мае зафиксирован в 83-х регионах из 85-ти, пишет газета «Известия».
22 июля в Госдуме пройдет пленарное заседание палаты. На нем будет заслушан итоговый отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер-министр расскажет, как страна переживает пандемию и как болезнь отразилась на экономической жизни. Депутаты в свою очередь планируют задать вопросы, касающиеся дальнейших мер поддержки населения, сообщает ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU
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