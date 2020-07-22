В Совете Федерации оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Принять решение о дополнительных пособиях для пенсионеров может только правительство, заявил первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
- Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в ПФР нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали, - сообщил он РИА Новости и добавил, что без правительства этот вопрос не решить.
Ранее сайт KP.ru обсудил с эту идею с её автором - членом Общественной палаты России Султаном Хамзаевым. Он направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой раздать из бюджета каждому пенсионеру по 15 тысяч рублей по аналогии с "президентскими" выплатами семьям с детьми (дважды по 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет).
ИСТОЧНИК KP.RU