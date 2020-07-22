Азербайджан назвал выдумкой информацию об атаке на боевой пост Армении
В Министерстве обороны Азербайджана назвали выдумкой и дезинформацией сообщения Армении об атаке на их боевой пост.
- Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией, - цитирует издание Sputnik Азербайджан слова главы пресс-службы ведомства полковника Вагифа Даргяхлы.
Он сообщил, что никакой атаки не было и жертв среди военных Азербайджана тоже, но отметил панику среди армянских военнослужащих.
- Мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими, - предположил полковник.
Ранее сайт KP.ru сообщил со ссылкой на Facebook представителя министерства обороны Армении Шушан Степанян, что азербайджанские военные во вторник, 21 июля, предприняли атаку на боевой пост армянской армии, и в результате атаки есть жертвы.
ИСТОЧНИК KP.RU