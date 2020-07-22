В Совфеде объяснили важность советского стажа при формировании пенсии

22 Июль 2020 2020-07-22T10:10:04+03:00

Сенатор Валерий Рязанцев отметил, что каждый трудовой день учитывается

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федераций РФ по социальной политике Валерий Рязанский пояснил важность советского стажа работа при формировании пенсии. Данной темы он коснулся после того, как появились слухи, что трудовые годы в СССР не будут учитываться при начислении пенсий. Эти новости сенатор назвал не соответствующими действительности.

- Каждый год трудового стажа важен, была проведена соответствующая конвертация при изменении законодательства, учитывается все время трудовой деятельности, - сказал сенатор во время эфира в медиацентре «Патриот».

Он отметил, что за каждый год сверх установленных лимитов пенсионерам доначислялись специальные бонусы. Люди, имеющие большой трудовой стаж, получили доплаты к пенсиям.

- Нельзя истолковывать, что трудовой стаж советского времени исчез в никуда. Это неправильно, —- цитирует слова Рязанцева ФАН.

Что касается индексации пенсий, то член Совфеда напомнил, что данная процедура касается только неработающих пенсионеров.

- На индексацию пенсий работающим пенсионерам денег в пенсионной системе не хватает, - отметил Рязанцев.

А неработающим гражданам увеличение выплат происходит ежегодно. Это порядка 9 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU