2020-07-22T10:12:27+03:00
Общество

В академии РАН считают, что пандемия коронавируса не закончится до нового года

В мире зафиксирован новый всплеск заболеваемости
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эксперт РАН заявил, что пандемия коронавируса не закончится до нового года. Такое предположение он сделал на основании данных по заболеваемости в мире - в странах, где сняли ограничения, вновь начался рост случаев заражения - так произошло в США, во Франции.

- Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда. Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди,- сказал ТАСС академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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