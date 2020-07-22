В академии РАН считают, что пандемия коронавируса не закончится до нового года
Эксперт РАН заявил, что пандемия коронавируса не закончится до нового года. Такое предположение он сделал на основании данных по заболеваемости в мире - в странах, где сняли ограничения, вновь начался рост случаев заражения - так произошло в США, во Франции.
- Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда. Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди,- сказал ТАСС академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.
ИСТОЧНИК KP.RU