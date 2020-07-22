Пелоси обвинила Трампа в бездействии перед пандемией коронавируса и назвала COVID-19 вирусом Трампа

22 Июль 2020 2020-07-22T10:18:49+03:00

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в том, что тот бездействовал в условиях распространения коронавируса, назвала COVID-19 "вирусом Трампа" и считает, что бездействие президента стоило жизни многим людям.

Пелоси заявила в эфире телеканала CNN, что с самого начала эпидемии в США президенту надо было посещать публичные мероприятия в маске, а её отсутствие подало плохой пример населению страны.

- То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа, - заявила спикер Палаты представителей.

ИСТОЧНИК KP.RU