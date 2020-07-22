Пелоси обвинила Трампа в бездействии перед пандемией коронавируса и назвала COVID-19 вирусом Трампа
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в том, что тот бездействовал в условиях распространения коронавируса, назвала COVID-19 "вирусом Трампа" и считает, что бездействие президента стоило жизни многим людям.
Пелоси заявила в эфире телеканала CNN, что с самого начала эпидемии в США президенту надо было посещать публичные мероприятия в маске, а её отсутствие подало плохой пример населению страны.
- То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа, - заявила спикер Палаты представителей.
ИСТОЧНИК KP.RU