Мишустин назвал главную цель работы правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал главной целью работы правительства повышение качества жизни россиян. В среду 22 июля глава кабмина выступает со своим первым отчетом о результатах работы правительства. Он напомнил, что новый состав высшего исполнительного органа власти в России сформирован в начале года, его утвердил президент Владимир Путин.
Новому правительству пришлось столкнуться с новым вызовом - пандемией коронавиурса.
- Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран,- сказал премьер.
Он напомнил о важных экономических показателях на сегодняшний день - объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил 7,8 триллионов рублей; уровень государственного долга - 12,3% ВВП; объем золотовалютных резервов увеличился до 554 миллиардов долларов.
- Главная цель работы правительства – повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижение национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путины,- сказал Мишустин.
Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU