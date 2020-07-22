Мишустин назвал главную цель работы правительства

22 Июль 2020 2020-07-22T10:21:58+03:00

Премьер-министр 22 июля выступает со своим первым отчётом о результатах работы кабмина

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Премьер-министр Михаил Мишустин назвал главной целью работы правительства повышение качества жизни россиян. В среду 22 июля глава кабмина выступает со своим первым отчетом о результатах работы правительства. Он напомнил, что новый состав высшего исполнительного органа власти в России сформирован в начале года, его утвердил президент Владимир Путин.

Новому правительству пришлось столкнуться с новым вызовом - пандемией коронавиурса.

- Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран,- сказал премьер.

Он напомнил о важных экономических показателях на сегодняшний день - объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил 7,8 триллионов рублей; уровень государственного долга - 12,3% ВВП; объем золотовалютных резервов увеличился до 554 миллиардов долларов.

- Главная цель работы правительства – повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижение национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путины,- сказал Мишустин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791924" frameborder="0"></iframe> Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU