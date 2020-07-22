Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом
Председатель правительства назвал медиков героями борьбы за жизни людей
Мишустин подчеркнул, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавирусной инфекцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уверенно можно сказать, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, сообщил во время своего первого отчёта в Госдуме председатель правительства России Михаил Мишустин.
При этом глава кабмина отметил, что нельзя терять бдительность.
Мишустин также заявил, что медработники - главные герои борьбы за жизни людей во время пандемии.
Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU