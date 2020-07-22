2020-07-22T10:51:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом

Председатель правительства назвал медиков героями борьбы за жизни людей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин подчеркнул, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавирусной инфекцииМишустин подчеркнул, что нельзя терять бдительность, пока не появится надежное лекарство от коронавирусной инфекцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уверенно можно сказать, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, сообщил во время своего первого отчёта в Госдуме председатель правительства России Михаил Мишустин.

При этом глава кабмина отметил, что нельзя терять бдительность.

Мишустин также заявил, что медработники - главные герои борьбы за жизни людей во время пандемии.

Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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