22 Июль 2020 2020-07-22T11:49:17+03:00

Премьер-министр рассказал о ситуации на рынке труда в России

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчетом о результатах работы правительства. Он сообщил о ситуации на рынке труда - на фоне пандемии коронавируса вырос показатель безработицы. Официально на бирже стоят 3 миллиона человек - это в 3,5 раза больше, чем было на 1 апреля 2020 года.

- Глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью,- сказал Михаил Мишустин.

Он сообщил, что этот вопрос находится на контроле у главы государства. Кризис пандемии коронавируса затронул всех - и бизнес, и граждан, снизились доходы. Премьер признал, что тяжелее всего пришлось тем, кто потерял работу, семьям с детьми. Именно поэтому в правительстве ввели новые меры поддержки граждан.

- Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек,- рассказал премьер.

Семьи с детьми дважды получали пособие на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Глава кабинета министров уточнил, что восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. Власти оказали поддержку бизнесу, чтобы максимально снизить издержки, помочь компаниям сохранить штат и избежать банкротства. Предприятия получили право отсрочки по уплате налогов и взносов, беспроцентные кредиты и безвозмездную финансовую помощь на выплаты зарплат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791929" frameborder="0"></iframe> Мишустин: Число безработных в России увеличилось с апреля в 3,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU