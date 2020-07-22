2020-07-22T11:57:01+03:00
Общество

В России выявили 5 862 новых случаев заражения коронавирусом

165 пациентов умерли от осложнений, вызванных новой инфекцией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пандемия в России длится уже около полугодаПандемия в России длится уже около полугодаФото: Александр ГЛУЗ
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В России за сутки коронавирус нашли у 5 862 человек, такие данные на 22 июля приводит оперштаб. продолжает снижаться доля инфицированных, у которых нет симптомов - таких теперь 25,9 процентов.

Вылечившихся от коронавируса за минувшие сутки оказалось больше, чем заразившихся - 9 669 человек. Этот показатель говорит о том, что с новой болезнью врачи научились бороться более эффективно. В России одобрено три профильных лекарства от Covid-19: Коронавир, Авифавир и Арепливир. Все они снижают риск развития тяжелых форм болезни и сокращают дни лечения.

Наиболее опасно заражение коронавирусом людям из группы риска: пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями. От осложнений, возникших на фоне инфицирования, за сутки скончались 165 человек.

Академик РАН заявил, что пандемия коронавируса не закончится до нового года, возможны сезонные вспышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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