В России выявили 5 862 новых случаев заражения коронавирусом

22 Июль 2020 2020-07-22T11:57:01+03:00

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В России за сутки коронавирус нашли у 5 862 человек, такие данные на 22 июля приводит оперштаб. продолжает снижаться доля инфицированных, у которых нет симптомов - таких теперь 25,9 процентов.

Вылечившихся от коронавируса за минувшие сутки оказалось больше, чем заразившихся - 9 669 человек. Этот показатель говорит о том, что с новой болезнью врачи научились бороться более эффективно. В России одобрено три профильных лекарства от Covid-19: Коронавир, Авифавир и Арепливир. Все они снижают риск развития тяжелых форм болезни и сокращают дни лечения.

Наиболее опасно заражение коронавирусом людям из группы риска: пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями. От осложнений, возникших на фоне инфицирования, за сутки скончались 165 человек.

Академик РАН заявил, что пандемия коронавируса не закончится до нового года, возможны сезонные вспышки.

ИСТОЧНИК KP.RU