Мишустин - о дистанционном обучении в школах: "Компьютер не заменит живого общения"
Премьер-министр заявил, что в России не будут менять традиционную форму обучения в школах
Изменить размер текста:
Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчёта о работе правительства 22 июля затронул тему дистанционного образования в школах. На такой формат обучения школьники перешли в 2020 года вынужденно, из-за пандемии коронавиурса.
- Речи об отказе от традиционной формы образования не идет, компьютер не заменит общение, но нужно и дальше использовать цифровые технологии,- сказал премьер-министр.
Мишустин - о дистанционном обучении в школах.
ИСТОЧНИК KP.RU