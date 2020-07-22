Посол России в КНДР усомнился в скорой встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа

22 Июль 2020 2020-07-22T10:46:34+03:00

Главы государств не будут проводить переговоры до президентских выборов в США

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Посол России в КНДР Александр Мацегора усомнился, что встреча лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. По мнению дипломата, переговоры на самом высоком уровне состоятся не раньше, чем в Штатах пройдут выборы президента.

- Позволю высказать свое личное мнение, дать взгляд, так сказать, с северокорейского угла. Сейчас вопрос американо-северокорейского саммита сейчас находится в фокусе внимания. В условиях пандемии коронавируса, которая до ноября, очевидно, не закончится, Политбюро ЦК ТПК не даст своего согласия на выезд лидера партии за пределы страны — слишком большой риск для его жизни и здоровья, — сказал Мацегора в интервью NEWS.ru.

В Пхеньяне придерживаются позиции, что внешняя политика США не изменится, независимо от того, кто находится у власти.

По мнению дипломата, в КНДР «болеют за Трампа, а не за Байдена», но только потому, что у дилеров стран сложились хорошие отношения.

Если же американцы решат ввести новые санкции в отношении Пхеньяна, то это может сделать реальной угрозу «рождественского подарка».

- Есть риск разрушения дружбы, тогда вероятность «подарка» существенно возрастёт. В этом смысле можно говорить, что угроза реальна, - заключил дипломат.

ИСТОЧНИК KP.RU