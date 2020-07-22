Мишустин рассказал о переводе проверок бизнеса в дистанционный формат
По словам главы правительства, месяцы жизни и работы на "удалёнке" показали, как надо улучшить взаимодействие между людьми и властью
Мишустин отметил, что месяцы жизни и работы в дистанционном режиме показали, как надо улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властьюФото: REUTERS
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Председатель правительства Михаил Мишустин ставит задачу сделать систему госуправления более эффективной, открытой и удобной для граждан и бизнеса. Он также отметил, что практика перевода проверок бизнеса в дистанционный формат сохранится, поскольку месяцы жизни и работы на "удалёнке" показали, как надо улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью.
Мишустин - о цифровой трансформации.
ИСТОЧНИК KP.RU