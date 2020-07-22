«Я не измеряю отношение народа по митингам»: Михаил Дегтярёв рассказал, на сколько задержится в Хабаровском крае

22 Июль 2020 2020-07-22T10:58:01+03:00

Временно исполняющий обязанности губернатора в первый рабочий день прошелся по городу и пообщался с людьми

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В первый рабочий день в Хабаровском крае временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв прогулялся пешком до здания правительства и ответил на вопросы горожан. Напомним, его кандидатуру на пост главы региона предложил президент Владимир Путин. Прежний губернатор Сергей Фургал находится под арестом, ему предъявили обвинение в организации убийств.

- Край не может оставаться без управления. Поэтому президент принял решение, уважая решение хабаровчан с точки зрения партийной, сюда направить партийного временно исполняющего обязанности, - рассказал Дегтярев.

Он ответил на вопрос о том, сколько времени собирается пробыть в Хабаровском крае. Выборы губернатора состоятся в сентябре 2021 года, такие планы уже обозначили в ЦИК. Если Фургалу удастся доказать свою непричастность к указанным преступлениям, то он вполне может принимать участие в выборах.

- Сергей Иванович (Фургал - прим.ред) выходит, готов участвовать в выборах и я отсюда уезжаю,- объяснил Дегтярев. - Отношение народа ко мне не измеряется митингами. Я занимаюсь политикой 20 лет, провел миллион митингов, и многочисленных, и пикетирования, и другие социальные активности сам лично. Поэтому я не измеряю отношение народа по митингам или по тому, что кричат на улицах.

ВРИО губернатора сказал, что есть другие критерии:

- В том числе приветливые улыбки. Вот я прошел по улице, иду уже сколько? Минут, наверное, 20. Люби улыбаются, приветствуют.

degtyarev_info Михаил Дегтярев вышел в прямой эфир

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ИСТОЧНИК KP.RU