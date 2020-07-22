2020-07-22T11:23:08+03:00
Экономика

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах

Банки уже выдали 18,5 млрд руб по этой программе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин: банки уже выдали 18,5 млрд руб по программе сельской ипотекиМишустин: банки уже выдали 18,5 млрд руб по программе сельской ипотекиФото: Иван МАКЕЕВ
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Председатель правительства Михаил Мишустин в своём первом выступлении в парламенте с отчётом о работе правительства предложил выделить дополнительно два миллиарда рублей а программу льготной ипотеки на селе.

Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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