Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах
Банки уже выдали 18,5 млрд руб по этой программе
Мишустин: банки уже выдали 18,5 млрд руб по программе сельской ипотекиФото: Иван МАКЕЕВ
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Председатель правительства Михаил Мишустин в своём первом выступлении в парламенте с отчётом о работе правительства предложил выделить дополнительно два миллиарда рублей а программу льготной ипотеки на селе.
Мишустин предложил выделить 2 млрд рублей дополнительно на льготную ипотеку в сёлах.
ИСТОЧНИК KP.RU