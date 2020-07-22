Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма
Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов туристов
Изменить размер текста:
В правительстве окажут дополнительную поддержку туристической отрасли - на развитие внутреннего туризма выделят дополнительно 15 миллиардов рублей.
- Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов – в размере 5 -15 тыс. руб. - тем, кто до конца этого года решит отдохнуть в российских регионах,- сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU