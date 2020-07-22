22 Июль 2020 2020-07-22T11:32:50+03:00

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В правительстве окажут дополнительную поддержку туристической отрасли - на развитие внутреннего туризма выделят дополнительно 15 миллиардов рублей.

- Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов – в размере 5 -15 тыс. руб. - тем, кто до конца этого года решит отдохнуть в российских регионах,- сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791945" frameborder="0"></iframe> Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU