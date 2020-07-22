Мишустин оценил усилия по борьбе с пандемией коронавируса в России

22 Июль 2020 2020-07-22T11:27:38+03:00

Мишустин рассказал о мерах поддержки, которое правительство оказало населению во время пандемии коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава кабмина выступил с первым отчётом о результатах работы правительства

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства Михаил Мишустин в своём первом отчёте о результатах работы правительства подвёл итоги мер, принятых в борьбе с кризисом, вызванном коронавирусом в России.

Так, глава кабмина отметил, что президентские доплаты за работу в пандемию получили более 290 тысяч врачей, свыше 400 тысяч получили выплаты за работу с группами риска, более 1,5 миллиона специалистов прошли переподготовку для помощи пациентам с коронавирусом.

Также банки оформили 80 тысяч льготных ипотек под 6,5% на общую сумму в 205 миллиардов рублей.

Системообразующие предприятия получили льготных кредитов на пополнение оборотных средств на 130 миллиардов рублей, а бизнес получил беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам на сумму 93 миллиарда рублей.

Освобождение малого бизнеса от платежей за аренду госимущества, отметил Мишустин, сэкономило ему 7 миллиардов рублей.

Более полутора миллиарда рублей правительство выделило на поддержку самозанятых. Также 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, которым пришлось закрыть своё дело во время пандемии, получили господдержку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791928" frameborder="0"></iframe> Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU