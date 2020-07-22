Пуля пролетела над головой полицейского: Момент стрельбы террориста из Луцка попал на видео

22 Июль 2020 2020-07-22T12:30:17+03:00

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Появилось видео самого опасного момента захвата заложников в Луцке, когда террорист выстрелил в полицейского, который принес воду заложникам, находящимся в автобусе.

Теперь уже известно имя смельчака, который не побоялся вооруженных радикалов и рискнул своей жизнью. Им оказался первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Он не только передал воду людям, но и получил ценную информацию о ситуации внутри салона автобуса.

- То, что все закончилось без жертв — это счастье, удача и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который сделал террорист, у которого не выдержали нервы,- подписал видеоролик на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.- Пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы.

Захватчик называл себя "Максимом Плохим", он выдвинул ряд требований, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства должен был прорекламировать документальный фильм о проблемах жестокого обращения с животными "Земляне". Зеленский согласился выполнить требование террориста.

После переговоров, трех человек из автобуса все-таки выпустили. Освободить остальных удалось только в результате штурма. Захватчик задержан, его отправят на психиатрическую экспертизу.

Луцкий террорист подпустил к автобусу замглаву НацПолиции Евгения Коваля.

ИСТОЧНИК KP.RU