Пуля пролетела над головой полицейского: Момент стрельбы террориста из Луцка попал на видео

22 Июль 2020 2020-07-22T11:13:36+03:00

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Появилось видео самого опасного момента захвата заложников в Луцке. Терорист выпустил пулю в полицейского, который принес воду заложникам, находящимся в автобусе. Теперь уже известно имя смельчака, который не побоялся вооруженных радикалов и рискнул своей жизнью. Им оказался первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Он не только передал воду людям, но и получил ценную информацию о ситуации внутри салона автобуса.

Новость дополняется.

Луцкий террорист подпустил к автобусу замглаву НацПолиции Евгения Коваля.

ИСТОЧНИК KP.RU