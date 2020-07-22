Мишустин рассказал, когда примут решение по формату нового учебного года

22 Июль 2020 2020-07-22T11:20:00+03:00

Премьер-министр заявил, что переходить полностью на дистанционное образование в России не станут

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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России готовятся к "нормальному 1 сентября". Это значит, что отодвигать сроки начала учебного год не собираются, как и формат уроков - очный в классах.

- Я очень надеюсь на то, что мы нормально, по-человечески 1 сентября отправим детей в школу,- сказал премьер-министр.

Он уточнил, что окончательное решение будут принимать 20 августа по каждому региону отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU