Мишустин рассказал, когда примут решение по формату нового учебного года
Премьер-министр заявил, что переходить полностью на дистанционное образование в России не станут
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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России готовятся к "нормальному 1 сентября". Это значит, что отодвигать сроки начала учебного год не собираются, как и формат уроков - очный в классах.
- Я очень надеюсь на то, что мы нормально, по-человечески 1 сентября отправим детей в школу,- сказал премьер-министр.
Он уточнил, что окончательное решение будут принимать 20 августа по каждому региону отдельно.
ИСТОЧНИК KP.RU