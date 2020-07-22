Здоровье теперь можно прогнозировать

22 Июль 2020 2020-07-22T11:20:24+03:00

Компания «К-Скай», резидент Фонда «Сколково», привлекла более 130 млн рублей частных инвестиций на развитие системы предиктивной аналитики для здравоохранения Webiomed

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Это первая в России система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта.

Она прошла клинические испытания и была зарегистрирована Росздравнадзором в качестве медицинского изделия. В настоящее время система Webiomed уже внедрена в ряде медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, Кировской области и Республики Карелия.

Что дает новшество?

Российская система предиктивной аналитики и управления рисками пациентов Webiomed позволяет автоматически анализировать различные медицинские данные, выявлять факторы риска и подозрения на возможные заболевания. Но главное - формировать на их основе прогнозы, содержащие комплексную оценку вероятности развития тех или иных патологий, опасных для жизни и здоровья пациента.

Работа системы основана на собственной комплексной методике определения рисков развития заболеваний и их осложнений, включающей применение различных моделей на основе машинного обучения, анализа медицинских данных методами обработки естественного языка (NLP) и вспомогательных алгоритмов на основе клинических рекомендаций.