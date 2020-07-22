2020-07-22T12:02:28+03:00
Общество

Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса

В правительстве рассчитывают, что препарат получит одобрение на использование осенью
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал во время отчета о работе правительства о производстве российской вакцины от коронавируса. Ранее в Минздраве заявляли, что перспективными считаются 17 отечественных препаратов, которые должны формировать иммунитет к Covid-19.

- Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две уже на финальной стадии испытаний,- сказал Михаил Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что вакцина будет готова к использованию уже осенью 2020 года.

Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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