22 Июль 2020 2020-07-22T12:02:28+03:00

В правительстве рассчитывают, что препарат получит одобрение на использование осенью

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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал во время отчета о работе правительства о производстве российской вакцины от коронавируса. Ранее в Минздраве заявляли, что перспективными считаются 17 отечественных препаратов, которые должны формировать иммунитет к Covid-19.

- Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две уже на финальной стадии испытаний,- сказал Михаил Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что вакцина будет готова к использованию уже осенью 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791951" frameborder="0"></iframe> Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU