Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал во время отчета о работе правительства о производстве российской вакцины от коронавируса. Ранее в Минздраве заявляли, что перспективными считаются 17 отечественных препаратов, которые должны формировать иммунитет к Covid-19.
- Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две уже на финальной стадии испытаний,- сказал Михаил Мишустин.
В правительстве рассчитывают, что вакцина будет готова к использованию уже осенью 2020 года.
Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU