СК показал предполагаемого «бутырского маньяка»

22 Июль 2020 2020-07-22T11:47:42+03:00

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Следственный комитет показал предполагаемого «бутырского маньяка». Мужчина был задержан полицией и находится в следственном изоляторе. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Молодого человека 29-лет подозревают в нападении и насильственных действиях в отношении семи женщин. Они указали одни и те же приметы нападавшего. Преступник был задержан по показаниям потерпевших. Трое их них уже опознали подозреваемого. Расследование продолжается. Сотрудники полиции предполагают, что жертв могло быть значительно больше. Личность преступника пока не раскрывается.

Напомним, в районе Южного Бутово с начала июля было совершенно семь нападений. Они происходили в вечернее время. Мужчина подкрадывался к жертвам и насиловал их. Если вина мужчины подтвердится, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791934" frameborder="0"></iframe> СК показал предполагаемого «бутовского маньяка».

ИСТОЧНИК KP.RU