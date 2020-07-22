2020-07-22T11:47:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли соблюдать карантин после возвращения из Абхазии

Границу планируется открыть с 28 июля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Туристам после отдыха в Абхазии придется выдержать карантинТуристам после отдыха в Абхазии придется выдержать карантинФото: Алексей МАТВЕЕВ
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции граница России с Абхазией пока еще закрыта. Ограничения планировалось отменить с 21 июля, однако в рамках мер предосторожности открытие границы перенесли на 28 июля.

При этом в Роспотребнадзоре предупредили, что россияне, которые в этом году захотят отдохнуть в Абхазии после возвращения на родину должны будут выдержать двухнедельный карантин.

В ведомстве напомнили, что самоизоляция на 14 дней отменена только для тех пассажиров, которые будут прибывать в Россию регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного сообщения. Если же человек въезжает в страну на машине, то на него это правило не распространяется, передает «Российская газета».

В Роспотребнадзоре добавили, что со временем меры для туристов, отправляющихся в Абхазию, могут быть смягчены, однако пока информации об отмене карантина нет.

Напомним, ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности поэтапного снятия ограничений на границе с Россией. В настоящее время эпидемиологическая обстановка в республике стабилизировалась, здесь за все время коронавирусом заболели 38 человек, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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