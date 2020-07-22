2020-07-22T12:50:03+03:00
Общество

Пара ветеранов первой обвенчалась в храме Вооружённых Сил

В соборе Воскресения Христова прошло первое в истории венчание
Александр БОЙКОАся КУЗНЕЦОВА
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В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации началось первое в его истории венчаниеВ Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации началось первое в его истории венчаниеФото: Александр БОЙКО
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В Главном храме Вооружённых сил России прошло первое в истории собора венчание. Спустя 58 лет совместной жизни обвенчались супруги Ковалёвы: 82-летний Анатолий Никифорович, он был в блокаде Ленинграда, и 83-летняя Ирина Иннокентьевна, ветеран труда. Оба являются активными участниками ветеранского движения Московского Комитета ветеранов войны. Ирина поделилась, что давно хотела обвенчаться с мужем.

Ключарь собора владыка Стефан рассказал и о других церемониях, прошедших в Храме:

Ключарь Главного храма Вооруженных Сил владыка Стефан - о таинстве венчания.

- Первым в храме был крещен ребенок прораба, который руководил строительством стройки, потом крестили седьмого ребеночка уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Юрьевны Кузнецовой. Вы знаете, что у нее большая семья, - рассказал владыка Стефан, - Прямо сейчас проходит венчание второй пары в Верхнем храме собора. Мы приглашаем венчаться нашу молодежь.

Владыка отметил, что церемония венчания стоит 8 тысяч рублей, но для малоимущих и многодетных семей есть скидки.

Ранее сайт KP.ru публиковал лучшие кадры главного храма Вооруженных сил России - собор Воскресения Христова в Кубинке в парке "Патриот". Его строительство было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и возвели его на средства из добровольных пожертвований.

2-летний Анатолий Никифорович и 83-летняя Ирина Иннокентьевна первыми обвенчались в новом храме. Фото: Александр БОЙКО

2-летний Анатолий Никифорович и 83-летняя Ирина Иннокентьевна первыми обвенчались в новом храме.Фото: Александр БОЙКО

На сайте также сообщали, что менее чем за неделю после открытия музейно-храмовый комплекс в парке "Патриот" посетили более 30 тысяч человек. Директор комплекса Елена Мироненко, рассказала, что только 1 июля, в нём побывали порядка 10 тысяч человек.

Первое венчание в Главном храме Вооруженных Сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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