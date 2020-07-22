Госдума рассмотрит закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет

22 Июль 2020 2020-07-22T12:27:05+03:00

Если закон примут, численность молодёжи в России увеличится с 28,3 до 41 миллиона россиян Фото: REUTERS

В случае его принятия численность молодых людей увеличится на 12,7 миллиона человек

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В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодёжи до 35 лет. Он размещён в думской электронной базе данных.

Законопроект должен будет закрепить в законе понятия "молодёжь", "молодая семья" и "молодёжные общественные объединения". Их возраст будет определяться границей в 35 лет.

Если закон примут, численность молодёжи в России увеличится на 12,7 миллиона человек - с 28,3 до 41 миллиона россиян. Таким образом расширится число граждан, которые смогут воспользоваться мерами поддержки государства.

ИСТОЧНИК KP.RU