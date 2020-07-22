2020-07-22T13:22:26+03:00
Общество

Госдума рассмотрит закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет

В случае его принятия численность молодых людей увеличится на 12,7 миллиона человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Если закон примут, численность молодёжи в России увеличится с 28,3 до 41 миллиона россиянЕсли закон примут, численность молодёжи в России увеличится с 28,3 до 41 миллиона россиянФото: REUTERS
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В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодёжи до 35 лет. Он размещён в думской электронной базе данных.

Законопроект должен будет закрепить в законе понятия "молодёжь", "молодая семья" и "молодёжные общественные объединения". Их возраст будет определяться границей в 35 лет.

Если закон примут, численность молодёжи в России увеличится на 12,7 миллиона человек - с 28,3 до 41 миллиона россиян. Таким образом расширится число граждан, которые смогут воспользоваться мерами поддержки государства.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что по результатам проведённого среди россиян опроса, одинаковая доля граждан считает молодёжью людей до 35 и до 30 лет - по 24%. Каждый пятый уверен, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% опрошенных. Чаще всего за расширение границ молодости до 35 лет голосовали женщины - их было 29% среди опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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