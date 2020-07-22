2020-07-22T12:32:31+03:00
Общество

Названы регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма

Больше всего пациентов обратились за медпомощью на Чукотке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Чукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью алкоголизмомЧукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью алкоголизмомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Минздраве назвали российские регионы с самым высоким уровнем алкоголизма. По данным ведомства в этом рейтинге лидирует Чукотка. Здесь в 2019 году зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости от алкоголя. По данным Минздрава, в прошлом году на Чукотке выявляли 275,9 новых случаев алкоголизма на 100 тысяч населения.

На втором месте расположился ненецкий автономный округ. Здесь на 100 тысяч населения выявляется по 141,5 новых случаев заболеваний. Далее в списке идут Пензенская (123,5), Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Помимо этого высокий уровень заболеваемости алкоголизмом Минздрав зафиксировал в Якутии (112,5 случая на 100 тысяч населения), Коми (105), Забайкальском (94,7) и Хабаровском (93,8) краях и в Орловской области (93,3), передает RT.

А вот самым непьющим регионом оказалась Ингушетия. Здесь в прошлом году на 100 тысяч человек фиксировалось всего 0,4 новых случая алкоголизма. Также хорошие показатели в Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).

Всего в 2019 году в России впервые на учет с такими проблемами встали 70,9 тысяч человек. Это на пять тысяч человек меньше, чем годом ранее.

Отметим, что всего по стране за последние 15 лет заболеваемость в целом снизилась в три раза, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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