22 Июль 2020 2020-07-22T13:37:20+03:00

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Правительство России определится осенью, будет ли продлена на 2021 год программа льготной ипотеки под 6,5%, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с первым отчётом в Госдуме о работе министерств.

- На сегодняшний день очень много людей хотят такую ипотеку. И мы осенью будем принимать финальное решение по продолжению и условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу, - отметил Мишустин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил запустить программу господдержки для ипотеки на недвижимость в новостройках. Она заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

В июня максимальный размер кредита увеличили до 6 миллионов рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга - до 12 миллионов рублей.

На сайте также опубликованы основные детали новой программы льготного ипотечного кредитования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791976" frameborder="0"></iframe> Правительство рассмотрит продление льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU