2020-07-22T13:37:20+03:00
Экономика

Правительство рассмотрит продление льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год

Михаил Мишустин сообщил, что кабмин обсудит вопрос осенью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин выступил со своим первым отчётом о результатах работы правительстваМихаил Мишустин выступил со своим первым отчётом о результатах работы правительстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство России определится осенью, будет ли продлена на 2021 год программа льготной ипотеки под 6,5%, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с первым отчётом в Госдуме о работе министерств.

- На сегодняшний день очень много людей хотят такую ипотеку. И мы осенью будем принимать финальное решение по продолжению и условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу, - отметил Мишустин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил запустить программу господдержки для ипотеки на недвижимость в новостройках. Она заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

В июня максимальный размер кредита увеличили до 6 миллионов рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга - до 12 миллионов рублей.

На сайте также опубликованы основные детали новой программы льготного ипотечного кредитования.

Правительство рассмотрит продление льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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