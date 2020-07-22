2020-07-22T12:56:35+03:00
Происшествия

У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения

Власти США эвакуируют жителей прибрежных районов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8У берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В среду, 22 июля, у берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщила Геологическая служба США. Сейсмологи объявили угрозу цунами для прибрежных районов в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Власти уже начали эвакуировать жителей этих поселений.

Службы сообщают, что очаг толчков залегал на глубине 28 километров. Эпицентр находился в 851 км к юго-западу от города Анкоридж (штат Аляска). Там проживает примерно 298 тысяч человек. Кроме того, в 98 километрах от эпицентра землетрясения располагается населенный пункт Перривилл.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало, пишет телекомпания CBS.

Ранее, в марте этого года сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на Курилах. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах восточнее острова Онекотан и примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. После землетрясения сейсмологи объявили угрозу цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирусолог рассказала, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавирусу
Госдума приняла закон, по которому налог для IT-компаний уменьшат с 20% до 3%
Умер Алексей Гусев, олимпийский чемпион по хоккею
В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода
В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России
Держатели карт «Мир» с помощью мобильного приложения могут расплатиться за поездку в метро на любой станции
В самой маленькой деревне Италии впервые за восемь лет родился ребенок
На Украине продлили карантин по коронавирусу до 31 августа
В Харькове сообщили о захвате заложников
Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке
ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание
Россияне сократили на 20 процентов траты на отпуск
Появилось видео аварии на Краснодарской улице в Москве, где автомобиль сбил трех человек
В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа