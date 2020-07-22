2020-07-22T12:56:35+03:00
Происшествия

У берегов Аляски объявили угрозу цунами из-за мощного землетрясения

Власти США эвакуируют жителей прибрежных районов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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У берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8У берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8Фото: Иван МАКЕЕВ
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В среду, 22 июля, у берегов Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщила Геологическая служба США. Сейсмологи объявили угрозу цунами для прибрежных районов в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Власти уже начали эвакуировать жителей этих поселений.

Службы сообщают, что очаг толчков залегал на глубине 28 километров. Эпицентр находился в 851 км к юго-западу от города Анкоридж (штат Аляска). Там проживает примерно 298 тысяч человек. Кроме того, в 98 километрах от эпицентра землетрясения располагается населенный пункт Перривилл.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало, пишет телекомпания CBS.

Ранее, в марте этого года сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на Курилах. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах восточнее острова Онекотан и примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. После землетрясения сейсмологи объявили угрозу цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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