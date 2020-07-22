США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение трех суток

22 Июль 2020 2020-07-22T13:30:06+03:00

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В МИД Китая подтвердили, что США потребовали закрыть генконсульство в Хьюстоне (штат Техас). Формально это требование объяснили необходимостью "защитить американскую интеллектуальную собственность и информацию". Отношения между Китаем и США ухудшились в связи с пандемией коронавируса, американские власти утверждают, что в КНР скрывали реальные данные по заболевшим, а в ВОЗ эти действия прикрывали. В связи с чем США прекратили финансирование всемирной организации здравоохранения.

В Китае требование закрыть генконсульство назвали "безумным поступком". Как сообщает Reuters, китайские власти рассматривают вопрос о закрытии консульства США в городе Ухань.

- Соединенные Штаты не потерпят нарушения КНР нашего суверенитета и запугивания нашего народа,- сказано в заявлении государственного департамента США Моргана Ортагуса.

На фоне скандала в здании генконсульства произошел пожар. По данным телеканала KPRC, несколько человек развели костер в металлических контейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU