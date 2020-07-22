2020-07-22T13:02:45+03:00
Общество

Зампред Партии пенсионеров подсказал способы, как увеличить пенсию

Владимир Ворожцов уверен, что шансы есть у каждого человека
Елена АКИМОВА
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существует 72 способа увеличить пенсиюсуществует 72 способа увеличить пенсиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов дал совет россиянам, как увеличить пенсию. Сегодня тема пенсионных выплат стоит остро, многие уверены, что при формировании пенсии им не учли стаж, полученный в СССР.

Добиться повышения выплат законными путами есть, отмечает Ворожцов, но для человека, достигшего определенного возраста, это сложно. Нужно опираться на 72 нормативных акта, которые регулируют систему пенсионных выплат в стране.

- Необходимо изучить акты и начти там свой случай. Далее нужно собрать требуемые документы по каждой позиции и с ними прибыть в отделение Пенсионного фонда, - комментирует ФАН Владимир Ворожцов.

После того, как в ведомстве изучат документы, примут решение об увеличении пенсии. Скорее всего, размер прибавки будет небольшой, но зато это положенные человеку деньги.

- Процесс оформления дополнительных выплат похож на лабиринт, из которого непросто выйти, но отчаиваться не стоит. Есть 72 способа добиться увеличения, - заключил эксперт.

Ранее в Совфеде объяснили, почему не стоит переживать относительно советского трудового стажа. Все эти годы, по мнению сенатора Валерия Рязанский, будут обязательно учтены

ИСТОЧНИК KP.RU

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