Зампред Партии пенсионеров подсказал способы, как увеличить пенсию
Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов дал совет россиянам, как увеличить пенсию. Сегодня тема пенсионных выплат стоит остро, многие уверены, что при формировании пенсии им не учли стаж, полученный в СССР.
Добиться повышения выплат законными путами есть, отмечает Ворожцов, но для человека, достигшего определенного возраста, это сложно. Нужно опираться на 72 нормативных акта, которые регулируют систему пенсионных выплат в стране.
- Необходимо изучить акты и начти там свой случай. Далее нужно собрать требуемые документы по каждой позиции и с ними прибыть в отделение Пенсионного фонда, - комментирует ФАН Владимир Ворожцов.
После того, как в ведомстве изучат документы, примут решение об увеличении пенсии. Скорее всего, размер прибавки будет небольшой, но зато это положенные человеку деньги.
- Процесс оформления дополнительных выплат похож на лабиринт, из которого непросто выйти, но отчаиваться не стоит. Есть 72 способа добиться увеличения, - заключил эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU