2020-07-22T13:39:56+03:00
Общество

В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа

Усовершенствованные характеристики позволяют использовать технику даже в самых сложных условиях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Испытания завершат в ноябреИспытания завершат в ноябреФото: Кадр видео
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В России начались испытания новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Техника разработана на Улан-Удэнском авиационном заводе. Летные испытания - финальный этап проверки вертолетов перед тем, как партия поступит в распоряжение Минобороны.

- Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию,- сказал РИА Новости директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Новинка отличается от других моделей техническими параметрами и внешним видом. Вертолеты Ми-8АМТШ-ВН имеют более мощные двигатели, усиленную защиту и расширенный состав вооружений. Директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков сообщил, что технику можно будет использовать во время спецопераций даже в самых сложных условиях.

Летные испытания должны завершить в ноябре.

За счет мощности и габаритов вертолета, его уже называют "летающий танк". Современное вооружение, установленное на Ми-8АМТШ-ВН позволяет поражать любые цели - воздушные, наземные и морские.

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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