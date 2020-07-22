2020-07-22T13:05:50+03:00
Общество

В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа

Усовершенствованные характеристики позволяют использовать технику даже в самых сложных условиях
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России начались испытания новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Техника разработана на Улан-Удэнском авиационном заводе. Летные испытания - финальный этап проверки вертолетом перед тем, как партия поступит в распоряжение Минобороны.

- Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию,- сказал РИА Новости директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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