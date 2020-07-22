В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа
Усовершенствованные характеристики позволяют использовать технику даже в самых сложных условиях
Изменить размер текста:
В России начались испытания новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Техника разработана на Улан-Удэнском авиационном заводе. Летные испытания - финальный этап проверки вертолетом перед тем, как партия поступит в распоряжение Минобороны.
- Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию,- сказал РИА Новости директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа.
ИСТОЧНИК KP.RU