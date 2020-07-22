В самой маленькой деревне Италии впервые за восемь лет родился ребенок

22 Июль 2020 2020-07-22T14:04:47+03:00

В Итальянской деревне впервые за восемь лет родился ребенок. Фото: @Comune di Morterone

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Люди, живущие в самой маленькой деревне Италии, празднуют приезд нового жителя - первого ребенка, родившегося там за восемь лет.

Население Мортероне, горной общины в Ломбардии, выросло до 29 человек после рождения мальчика по имени Денис.

«Это действительно праздник для всей общины», - сказал Корриере делла Сера Антонелла Инверницци, мэр Мортероне.

В деревне есть интересная традиция, после рождения ребенка в семье помещать ленту - синего или розового цвета с именем малыша на дверь своего дома. Родители Дениса, Маттео и Сара, последовали этому правилу. В прошлый раз такую ленту видели в деревне в 2012 году, когда родилась девочка.

Денис родился в больнице Алессандро Мандзони в Лекко. Малыш здоров и весит 2,6 кг.

Сара носила ребенка во время пандемии коронавируса и отмечает, что этот период дался ей не просто.

«Нелегко быть беременной во время пандемии. Вы не могли выйти или пойти и увидеть любимых», - сказала она.

Сара подчеркнула, что по возвращению из больницы семья устроит вечеринку.

«Мы будем приветствовать всех с распростертыми объятиями ... Интересно, что мой малыш будет среди жителей Мортероне и будет увеличивать, хотя и немного, население деревни».

Отметим, что уровень рождаемости в Италии достиг рекордно низкого уровня. В 2019 году родилось всего 420 170 детей, и это самый низкий показатель с 1861 года, сообщает The Guardian.

ИСТОЧНИК KP.RU