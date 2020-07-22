2020-07-22T13:49:53+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии на Краснодарской улице в Москве, где автомобиль сбил трех человек

Две машины столкнулись на перекрестке, одна из них отскочила на тротуар [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Машины столкнулись на перекресткеМашины столкнулись на перекресткеФото: Кадр видео
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Появилось видео аварии в Москве на Краснодарской улице в районе метро Люблино. На перекрестке столкнулись две машины, одна из которых отскочила на тротуар. По предварительным данным пострадали три пешехода.

На кадрах видно, как водитель выехал на перекресток, несмотря на то, что движение уже начала колонна машин по другой дороге. Нарушил ли автомобилист правила проезда перекрестков, теперь будет разбираться полиция.

В момент, когда легковушку отбросило на тротуар, там находились люди. Пешеходы и велосипедисты ожидали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Некоторым удалось увернуться от несущейся в их сторону машины. Второй автомобиль врезался в ограждение.

- Сейчас заняты по одной правой полосе на улицах Краснодарская и Краснодонская. Выбирайте пути объезда,- сообщили в департаменте транспорта Москвы.

В Люблино машины наехали на пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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