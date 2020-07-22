2020-07-22T13:41:51+03:00
Экономика

Россияне сократили на 20 процентов траты на отпуск

За июнь и июль число отдыхающих уменьшилось на треть
Елена АКИМОВА
Поделиться:
туристы сократили траты на отдыхтуристы сократили траты на отдыхФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Россияне стали экономить на отпуске. Траты на отдых сократились на 20 процентов, а за июнь и июль на отечественных курортах отдохнуло на 30 процентов меньше туристов.

Несмотря на то, что с 1 июля возобновился туристический сезон в 67 регионах страны, россияне не спешат массово отправляться на отдых.

Больше всего пытаются экономить на авиаперелетах, размещении и услугах.

— Число тех, кто взял отпуск в летний месяц, сократилось на 30% Люди стараются максимально оптимизировать затраты. Тем временем из-за закрытия границ в Москве, Сочи и Петербурге повысился спрос на четырех- и пятизвездочные отели, — заявил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Стоит отметить, что на август спрос на отдых имеется. Например, пятизвездочные отели уже забиты до отказа. Это первая линия и цена на них подскочила.

- В Краснодарском крае таких отелей всего 45, в Крыму — 15. Для сравнения, в той же Турции — свыше 400. Из-за дефицита предложения цена в среднем выросла на 23–27%, - говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Перед убийством невесты в Москве, жених избил ее в подъезде
"Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за месяц
Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизмому
Захарова назвала непозволительной агрессию полиции США к журналистам
Вирусолог рассказала, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавирусу
Госдума приняла закон, по которому налог для IT-компаний уменьшат с 20% до 3%
Умер Алексей Гусев, олимпийский чемпион по хоккею
В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода
В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России
Держатели карт «Мир» с помощью мобильного приложения могут расплатиться за поездку в метро на любой станции
В самой маленькой деревне Италии впервые за восемь лет родился ребенок
На Украине продлили карантин по коронавирусу до 31 августа
В Харькове сообщили о захвате заложников
Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке
ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание
Россияне сократили на 20 процентов траты на отпуск
Появилось видео аварии на Краснодарской улице в Москве, где автомобиль сбил трех человек
В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа