Россияне сократили на 20 процентов траты на отпуск

22 Июль 2020 2020-07-22T13:41:51+03:00

За июнь и июль число отдыхающих уменьшилось на треть

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Россияне стали экономить на отпуске. Траты на отдых сократились на 20 процентов, а за июнь и июль на отечественных курортах отдохнуло на 30 процентов меньше туристов.

Несмотря на то, что с 1 июля возобновился туристический сезон в 67 регионах страны, россияне не спешат массово отправляться на отдых.

Больше всего пытаются экономить на авиаперелетах, размещении и услугах.

— Число тех, кто взял отпуск в летний месяц, сократилось на 30% Люди стараются максимально оптимизировать затраты. Тем временем из-за закрытия границ в Москве, Сочи и Петербурге повысился спрос на четырех- и пятизвездочные отели, — заявил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Стоит отметить, что на август спрос на отдых имеется. Например, пятизвездочные отели уже забиты до отказа. Это первая линия и цена на них подскочила.

- В Краснодарском крае таких отелей всего 45, в Крыму — 15. Для сравнения, в той же Турции — свыше 400. Из-за дефицита предложения цена в среднем выросла на 23–27%, - говорит вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

ИСТОЧНИК KP.RU